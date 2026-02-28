Sábado – Pense por si

Mundo

Ao minuto

Israel e Estados Unidos lançam ataque com mísseis no Irão

Ofensiva começou às primeiras horas da manhã deste sábado, em Teerão.

Momentos Chave
Ao Minuto Atualizado Há 3 minutos
Há 4 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 09:17

"Operação Fúria Épica"

O Pentagno denominou a ofensiva desta manhã sobre o Irão "Operação Fúria Épica", avança este sábado a imprensa norte-americana. O ataque, levado a cbao esta manhã, foi realizado em parceria com Israel.
Há 11 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 09:11
Isabel Dantas

Israel pede que população permaneça em abrigos

As autoridades israelitas estão a pedir à população que se resguarde em abrigos anti-aéreos, até aviso em contrário, segundo informa esta manhã o The Times of Israel. "Pede-se à população que siga as instruções e que permaneça em zonas protegidas", avisam os militares, que dizem estar a "detetar e a intercetar ameaças". 
O Irão lançou um ataque contra Israel com drones. No país ouvem-se sirenes mas não há, para já, registo de feridos.  
Há 28 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 08:54
Isabel Dantas

Irão já retaliou

O Irão já retaliou e lançou, por sua vez, um ataque, segundo confirmaram as Forças de Defesa de Israel. "Há instantes  sirenes soaram em diversas áreas do país após a identificação de mísseis lançados pelo Irão em direção ao Estado de Israel. Solicita-se ao público que siga as instruções do Comando da Defesa Civil. Neste momento, a Força Aérea Israelita está a operar no sentido de intercetar e atacar ameaças onde for necessário para as eliminar. A defesa não é hermética e, portanto, é essencial que a população continue a seguir as diretrizes do Comando da Frente Interna. Solicita-se à população que continue a seguir as instruções do Comando da Defesa Civil."
Há 34 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 08:48
Isabel Dantas

Netanyahu justifica ataque e agradece a Trump

Benjamí Netanyahu explicou que a ofensiva conjunta de Israel e os Estados Unidos contra o Irão tem como objetivo "eliminar a ameaça existencial" que representa o regime iraniano. "Agradeço ao nosso grande amigo, o presidente Donald Trump, pela sua liderança histórica”, disse Netanyahu numa publicação que coincidiu com o aviso de que o Irão respondeu com mísseis ao ataque israelita no seu território.

O primeiro-ministro israelita garantiu que esta ofensiva militar “criará as condições para que o valente povo iraniano possa satisfazer as exigências do seu destino”, pedindo ainda aos cidadãos que sigam as instruções das autoridades. "Nos próximos dias toda a resistência e força serão necessárias. Resistiremos, lutaremos e garantiremos a eternidade de Israel”, afirmou. E afiançou que o Irão não pode ter armas nucleares, pelo que o ataque tem o intuito de derrubar o regime iraniano. “Este regime terrorista assassino não deve ser armado com armas nucleares que lhe permitam ameaçar a humanidade. A nossa ação conjunta criará as condições para que o corajoso povo iraniano tome seu destino nas suas próprias mãos."
Há 45 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 08:37
Isabel Dantas

Trump dá explicações sobre ataques

Donald Trump fez uma comunicação ao país a explicar as razões deste ataque. O presidente dos Estados Unidos garantiu que o Irão tem sido responsável pela morte de muitos americanos no Iraque e que lançou ataques a forças norte-americanas localizadas no Médio Oriente. "Não podíamos tolerar mais isto".  Além disso, ressalvou que o país terá "ambições nucleares", que "não podem ser toleradas".
Há 51 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 08:30
Lusa

MNE acompanha desenvolvimento da situação no Irão "ao minuto"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português disse este sábado estar a acompanhar ao minuto os desenvolvimentos da situação no Irão, depois dos Estados Unidos terem iniciado ataques aéreos numa operação conjunta com Israel. "O MNE acompanha ao minuto todos os desenvolvimentos da situação no Irão e em Israel, em contacto permanente com a nossa rede diplomática. A nossa prioridade é a segurança dos cidadãos portugueses", indica o ministério numa publicação na rede social X. Leia mais .
Há 55 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 08:26
autor Diogo Barreto

Trump confirma ataque

Donald Trump confirmou o lançamento de uma "operação e de grandes combates" contra o Irão, para "garantir que Teerão não obtém uma arma nuclear". Num vídeo transmitido em direto na rede Truth Social, Donald Trump acusa ainda o Irão de desenvolver alegados misséis de longo alcance, que estarão a colocar em risco norte-americanos. Leia mais .
Há 57 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 08:25
autor Diogo Barreto

Espaço aéreo do Irão encerrado

Depois de as mais recentes reuniões entre as delegações iraniana e norte-americana em Genebra, na Suíça, terem terminado na quinta-feira sem grandes progressos, Donald Trump, o presidente norte-americano, com o rumo das negociações sobre o programa nuclear de Teerão, mas disse que ia esperar para ver o que sucede nas próximas conversações.

Todo o espaço aéreo do Irão está encerrado e os voos que circulavam para a área foram enviados para outros aeroportos da região. Também os voos que tinham como destino Israel foram divergidos.

 Sobre a possibilidade de os EUA se envolverem num conflito armado na região caso lancem um ataque sobre o Irão, Trump reconheceu que “há sempre um risco”. “Sabem, quando há uma guerra, há o risco de [acontecer] qualquer coisa, quer boa, quer má", disse aos jornalistas à saída da Casa Branca esta sexta-feira.

Trump ameaçou lançar um ataque sobre alvos iranianos se o regime ditatorial teocrático não chegar a acordo para limitar o seu programa nuclear. Teerão insiste que o enriquecimento de urânio que tem sido feito destina-se a utilizações civis e rejeita estar a desenvolver uma arma nuclear, apesar de não permitir acesso às instalações desde o ataque dos EUA, em junho passado.
Há 58 minutos 28 de fevereiro de 2026 às 08:23
autor Diogo Barreto

Três explosões ouvidas em Teerão

Segundo a agência estatal de notícias iraniana, pelo menos três explosões atingiram a capital do país, Teerão, incluindo zonas perto de universidades. Fontes oficiais norte-americanas confirmaram também ao jornal norte-americano estarem a participar no ataque.

Desde que as tensões entre Irão e EUA escalaram que Khamenei não tem aparecido em público. Segundo fontes iranianas ouvidas pela agência Reuters, o aiatola não se encontra na capital e foi transferido para local seguro.
Há 1 hora 28 de fevereiro de 2026 às 08:22
autor Diogo Barreto

Israel ataca Teerão

Israel lançou um ataque contra a capital iraniana, Teerão, durante a manhã deste sábado, reporta a Associated Press. Os primeiros ataques aconteceram perto dos escritórios do líder supremo iraniano, o aiatola Ali Khamenei, e também perto da sua residência.

A informação do ataque foi confirmada pelo ministro israelita da Defesa, que fala numa ofensiva de prevenção. O Ministério da Defesa israelita informou que Israel lançou um "ataque preventivo contra o Irão" para "eliminar as ameaças" a Israel. "Espera-se um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e a sua população civil no futuro imediato", informou a Defesa iraelita num comunicado enviado às 8h15, hora local (6h15 em Portugal Continental), no qual indicou que o ministro da Defesa, Israel Katz, declarou estado de emergência em todo o país. Coincidindo com o anúncio do ataque, todos os telemóveis em Israel emitiram um "alerta de emergência extrema", avisando a população para procurar abrigos próximos e evitar deslocações desnecessárias, o mesmo que soou quando o governo israelita atacou o Irão em junho de 2025, após o que começou a chamada guerra dos 12 dias.
