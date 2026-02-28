Israel e Estados Unidos lançam ataque com mísseis no Irão

Netanyahu justifica ataque e agradece a Trump

Benjamí Netanyahu explicou que a ofensiva conjunta de Israel e os Estados Unidos contra o Irão tem como objetivo "eliminar a ameaça existencial" que representa o regime iraniano. "Agradeço ao nosso grande amigo, o presidente Donald Trump, pela sua liderança histórica”, disse Netanyahu numa publicação que coincidiu com o aviso de que o Irão respondeu com mísseis ao ataque israelita no seu território.O primeiro-ministro israelita garantiu que esta ofensiva militar “criará as condições para que o valente povo iraniano possa satisfazer as exigências do seu destino”, pedindo ainda aos cidadãos que sigam as instruções das autoridades. "Nos próximos dias toda a resistência e força serão necessárias. Resistiremos, lutaremos e garantiremos a eternidade de Israel”, afirmou. E afiançou que o Irão não pode ter armas nucleares, pelo que o ataque tem o intuito de derrubar o regime iraniano. “Este regime terrorista assassino não deve ser armado com armas nucleares que lhe permitam ameaçar a humanidade. A nossa ação conjunta criará as condições para que o corajoso povo iraniano tome seu destino nas suas próprias mãos."