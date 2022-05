Homem invade residência de Isabel II

A segurança da família real britânica voltou a estar em risco. Um homem, disfarçado de sacerdote, passou a noite numa das residências de Isabel II, no passado dia 27 de abril. E o mais curioso é que entrou pela porta principal do quartel Victoria do Exército Britânico, situado a menos de 500 metros do castelo de Windsor. O homem foi autorizado a entrar na sede da Coldstream sem mostrar nenhuma credencial, alegando ser padre e amigo de um membro do capelão. Após contar histórias das suas "aventuras" militares, passou a noite no quartel com os soldados encarregues de proteger a rainha, não tendo, no entanto, tido acesso a nenhum edifício do castelo. Há dois meses, a monarca decidiu que Windsor passaria a ser a sua residência oficial, em vez de Buckingham, onde nunca se sentiu em casa.