Primeiro-ministro do Canadá pede desculpa a Trump por propaganda anti-tarifas

Lusa 10:52
O líder canadiano afirmou que o seu país está disposto a retomar as negociações "quando os americanos estiverem prontos".

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, afirmou hoje que pediu desculpas ao Presidente dos EUA, Donald Trump, por um anúncio televisivo contra as tarifas americanas, que levou o republicano a impor uma tarifa adicional de 10% sobre o Canadá.

Adrian Wyld/The Canadian Press via AP

"Pedi desculpas ao Presidente [dos EUA]. O Presidente sentiu-se ofendido com o anúncio comercial, e não é algo que eu teria feito, criar aquele comercial", disse Mark Carney numa conferência de imprensa na cidade sul-coreana de Gyeongju, que sediou a cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

O líder canadiano afirmou que o seu país está disposto a retomar as negociações "quando os americanos estiverem prontos".

O mais recente conflito entre os dois países vizinhos ocorreu na semana passada, quando Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 10% sobre o Canadá em retaliação a um anúncio na televisão promovido pelo governo da província de Ontário que usava citações do ex-presidente americano Ronald Reagan a opor-se às tarifas.

