Primeira-ministra da Noruega multada por violar regras de confinamento

Erna Solberg organizou um evento com 13 membros de família para celebrar o seu 60.º aniversário, desrespeitando as regras de distanciamento social do país. Foi multada em 20.000 coroas noruguesas - cerca de 2 mil euros.

A polícia da Noruega avançou esta sexta-feira que multou a primeira-ministra do país, Erna Solberg, por desrespeitar as regras de distanciamento social ao organizar um evento de família para celebrar o seu 60.º aniversário.







A coima, indicou o chefe de polícia em conferência de imprensa, foi de 20.000 coroas norueguesas - cerca de 2 mil euros.

No passado mês, a primeira-ministra que cumpre o seu segundo mandato na Noruega lamentou ter organizado um evento para comemorar o seu 60.º aniversário com 13 membros da sua família num resort no fim de fevereiro, apesar das restrições impostas pelo seu governo que proíbem ajuntamentos de mais de 10 pessoas.

Embora as autoridades noruguesas não tenham avançado com uma multa na maioria dos casos, a primeira-ministra foi multada por estar na linha da frente para a imposição das restrições, justifica a polícia.



"Apesar da lei ser igual para todos, nem todos estão iguais em frente à lei. É por isso correto aplicar uma coima de maneira a assegurar a confiança do público em geral nas regras sobre restrições sociais", indicou Ole Saeverud.

A polícia indicou ainda que o evento foi ideia de Solberg e do seu marido, Sindre Finnes, que escolheu o restaurante e organizou a celebração - mas não foi multado, assim como o restaurante que violou a lei.



A primeira-ministra da Noruega enfrenta em setembro eleições para o parlamento e tem vindo a combater de maneira eficaz o contágio da covid-19, com o país a apresentar uma das mais baixas taxas de infeção e de mortes.