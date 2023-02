Primeira-ministra da Moldova demite-se

Natalia Gavrilita demitiu-se do cargo, provocando a queda do governo que chefiava há 18 meses. O seu mandato foi marcado pela guerra na Ucrânia.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A primeira-ministra da Moldova, Natalia Gavrilita, demitiu-se do cargo que ocupava há 18 meses, provocando a queda do governo que chefiava. Gavrilita justificou a sua decisão com as várias crises causadas pela invasão russa da Ucrânia.







Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A chefe do governo moldavo afirmou que "chegou a hora de anunciar a renúncia", lembrando que dificilmente alguém podia adivinhar as dificuldades que o seu executivo viria a enfrentar, uma crise energética aguda, o disparo da inflação e vários incidentes diplomáticos, como mísseis a invadir o seu espaço aéreo.