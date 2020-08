Esta quinta-feira, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, Donald Trump foi questionado pelo jornalista S. V. Dáte sobre se não se arrependia das mentiras que já contou aos norte-americanos.

"Senhor presidente, depois de três anos e meio [no cargo], arrepende-se de alguma forma, de todas as mentiras que disse ao povo norte-americano?", questionou o correspondente do site Huffington Post na Casa Branca.

"Todas as quê?", respondeu Trump. "Todas as mentiras, todas as desonestidades", retorquiu Dáte.



Wow. A reporter (I'm not sure who he is) asks Trump, "after three and a half years, do you regret all the lying you've done to the American people?" Trump quickly moves on to the next question. pic.twitter.com/DHn3UvXHnN — Aaron Rupar (@atrupar) August 13, 2020



"Que quem fez?", continuou ainda o presidente dos EUA.

"Que o senhor fez. Dezenas de milhares…", continuou o jornalista, antes de ser interrompido por Trump, que passou a uma outra questão.



Segundo o jornal Washington Post, desde o início da presidência Donald Trump já fez mais de 20 mil alegações falsas ou enganadoras.



Dáte diz ter feito a pergunta por ser a primeira vez que conseguiu interpelar o presidente dos EUA, visto que Trump costuma responder às questões de poucos jornalistas, e são sempre os mesmos.