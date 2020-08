evento público realizado em Belém, capital do estado brasileiro do Pará. O chefe de Estado, que testou positivo à Covid-19 no início do mês de julho, defendeu que a sua recuperação foi possível graças à cloroquina, um fármaco que não tem no entanto comprovação científica na cura da doença.



"Destinamos a esse estado maravilhoso aqui, mesmo sem comprovação científica, mais de 400 mil unidades de cloroquina para tratamento precoce da população. Eu sou a prova viva de que deu certo", afirmou Bolsonaro, acrescentando que "há muitos médicos que recomendam" a cloroquina.



O país sul-americano totaliza 105.463 óbitos e 3.224.876 casos confirmados de infeção desde o início da pandemia, sendo o segundo país do mundo mais afetado pela covid-19, atrás dos Estados Unidos da América.





O Presidente da Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou esta quinta-feira que é a "prova viva" de que a cloroquina é eficaz no tratamento do novo coronavírus.As declarações surgiram durante um