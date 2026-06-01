Presidente da Colômbia rejeita resultados preliminares das presidenciais

Petro levantou dúvidas sobre a contagem preliminar emitida este domingo, acusando empresa privada responsável de adicionar 800 mil pessoas não registadas aos censos eleitorais.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Gustavo Petro, presidente da Colômbia, afirmou no domingo que não aceita os resultados preliminares, com 98% dos votos contados, que apontam o candidato de direita, Abelardo de la Espriella, como o favorito, com mais de 10 milhões de votos (43,74% do total). Petro diz que o programa gerido por uma empresa privada adicionou "800 mil pessoas" ao registo eleitoral e "foram acrescentadas centenas de milhares de votos" em algumas assembleias de voto já contestadas.



Gustavo Petro, presidente da Colômbia EPA

"Como Presidente, não aceito os resultados preliminares da contagem", escreveu Petro na rede social X, onde reiterou as críticas ao sistema eletrónico e afirmou que apenas reconhecerá a contagem oficial emitida pela justiça da Colômbia.

Na Colômbia existe uma contagem cujos resultados são meramente informativos e sem validade lugar. Petro tem sido abertamente vocal contra este método que afirma apresentar várias inconsistências em relação ao recenseamento eleitoral oficial. O líder colombiano alegou, sem apresentar provas, que o programa adicionou "800 mil pessoas" ao registo eleitoral e "foram acrescentadas centenas de milhares de votos" em algumas assembleias de voto já contestadas.

A Thomas Greg & Sons, empresa que tem estado no centro de uma disputa com o Governo sobre o contrato de emissão de passaportes e a participação em vários processos eleitorais, é a responsável por este primeiro resultado.

Abelardo de la Espriella, do movimento Defensores da Pátria, e Iván Cepeda, do Pacto Histórico, vão defrontar-se na segunda volta das eleições presidenciais colombianas, em 21 de junho. Os dois candidatos foram os que receberam no domingo a maioria dos votos na primeira volta, disputada por 10 concorrentes.

De la Espriella surpreendeu ao obter um resultado melhor do que o previsto pelas sondagens, que o colocavam consistentemente em segundo lugar, atrás de Cepeda.

O candidato de esquerda, por sua vez, ficou em segundo lugar com 9,5 milhões de votos (40,9%), segundo o Registo Nacional, órgão responsável pela organização das eleições.