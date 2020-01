O presidente chinês Xi Jinping afirmou que o país está a enfrentar uma situação grave devido ao contágio do coronavírus que surgiu em Wuhan. O presidente conduziu uma reunião do politburo do Partido Comunista – composto pelos líderes políticos – em que se discutem medidas para limitar o alcance do vírus. "Confrontados com a situação grave da pneumonia que se está a espalhar por infeções com o novo coronavírus, temos que fazer avançar a liderança centralizada e unida", afirmou.

O surto já matou 41 pessoas na China e infetou mais de 1.300 em todo o mundo, a maioria na China. Xi Jinping decidiu que será formada uma equipa especializada para controlar a crise do coronavírus.

A China está a enfrentar uma "situação grave" pela "aceleração do alcance" do vírus, relatou Xi Jinping na reunião. "Estamos seguros que seremos capazes de ganhar esta batalha e vencer a epidemia através de prevenção e controlo."

Segundo a televisão chinesa, os recursos e os peritos serão concentrados em hospitais designados para o tratamento de casos severos, em que nenhum tratamento será atrasado por custos, e vários materiais serão garantidos na província de Hubei e na sua capital, Wuhan.