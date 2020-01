A carregar o vídeo ...

Em Wuhan, China, será construído um segundo hospital destinado a tratar pacientes infetados com o coronavírus. Segundo o People’s Daily, prevê-se que a construção do hospital termine dentro de meio mês.

Foi desenhado para albergar 1.300 camas.

Entretanto, a construção do primeiro hospital dedicado ao tratamento de pacientes com o coronavírus já arrancou, como se vê no vídeo acima, e espera-se que esteja terminado até 3 de fevereiro. O primeiro hospital deverá conseguir ter mil camas, e consistirá em contentores pré-fabricados.

O surto de coronavírus em Wuhan já matou 41 pessoas. Mais de 1.300 foram infetadas em todo o mundo.





