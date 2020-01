A ativista pelo clima Vanessa Nakate denunciou ser vítima de racismo por ter sido cortada de uma fotografia em que surgia acompanhada por outras ativistas em Davos. Nakate, de 23 anos, foi fotografada ao lado de Greta Thunberg, Loukina Tille, Luisa Neubauer e Isabelle Axelsson.

Porém, a agência noticiosa Associated Press (AP) acabou por cortar Nakate da versão final da imagem.



































Everyone saying that I should position myself in the middle is wrong!



Does an African activist have to stand in the middle just because of fear of being cropped out?



It shouldn't be like this! pic.twitter.com/PR544GIv7g