Presidente da câmara de Seul encontrado morto horas depois de ter desaparecido

O presidente da câmara municipal de Seul, Coreia do Sul, foi encontrado morto sete horas depois de ter sido dado como desaparecido pela filha.



O corpo de Park Won-soon foi encontrado numa zona florestada no norte da cidade de Seul, perto de onde o sinal do seu telemóvel foi captado pela última vez durante uma busca noturna.



A filha indicou às autoridades que o telemóvel do pai tinha sido desligado. As buscas foram realizadas por cerca de 600 agentes da polícia e bombeiros, além de três cães pisteiros. Ainda não foram indicadas quaisquer causas para a morte.



Park Won-soon tinha 64 anos. Era presidente da câmara desde 2011 e foi reeleito duas vezes.