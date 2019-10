Como podem os portugueses sair da gruta de Cueto-Coventosa? Quatro portugueses encontram-se retidos no conjunto de grutas de Cueto-Coventosa, na Cantábria, Espanha. A expedição estava marcada para entre sexta-feira, 18, e esta segunda-feira e era composta por sete pessoas: três da equipa de apoio e as quatro que ficaram retidas. A equipa de espeleólogos experientes pertence ao Clube de Montanhismo Alto Relevo de Valongo.







Fernández espera que os socorristas entrem na gruta ao longo da tarde. "Temos esperança que isto se resolva ao longo do dia de hoje", acrescentou.



Os quatro portugueses procurados entraram no sábado pela entrada de Cueto às 11:00 (10:00 em Lisboa), de acordo com o serviço de emergência espanhol. Na ausência de notícias dos espeleólogos, os outros três companheiros pertencentes à equipa entraram ao meio-dia (11:00 em Lisboa) de domingo por Coventosa para ver se os encontravam, mas o elevado nível da água impossibilitou que prosseguissem a marcha. Assim, às 16h30 (15:30 em Lisboa), notificaram o centro de coordenação do 112, a partir do qual foi mobilizado o dispositivo de resgate.



A operação integra a equipa da ESOCAN, além de técnicos da Direção Geral do Interior do governo da Cantábria, agentes da Guarda Civil e voluntários da Associação de Proteção Civil de Arredondo.