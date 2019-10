, compareceu esta segunda-feira no tribunal de magistrados de Westminster, onde a juíza Vanessa Baraitser negou o pedido dos seus advogados para adiar o julgamento de extradição para os Estados Unidos. Segundo avança a Reuters, o julgamento continua assim marcado para fevereiro de 2020.

Em tribunal, depois de Vanessa Baraitser ter negado o pedido de adiamento de três meses, o fundador da WikiLeaks disse não perceber os trâmites do caso. Aparentemente perto das lágrimas, de acordo com a Associated Press, Julian Assange disse que o governo norte-americano tem "recursos ilimitados" enquanto o próprio não tem sequer fácil acesso aos seus advogados ou aos documentos que precisa para preparar a sua batalha contra a extradição. "Eles têm toda a vantagem", disse.Assange, de 48 anos, está a ser acusado de 18 crimes pelos EUA , entre os quais conspiração e acesso ilegal a informações confidenciais do Pentágono. Enfrenta décadas de prisão caso seja condenado.O fundador da WikiLeaks refugiou-se durante sete anos na Embaixada do Equador, em Londres, quando o governo do presidente Lenin Moreno retirou o asilo concedido pelo seu antecessor, Rafael Correa.