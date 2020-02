Globo Esporte, a bordo vem também Millene, ex-jogadora do Corinthians que foi apanhada no epicentro da crise do coronavírus. A atleta conseguiu entrar no avião juntamente com uma familiar por intermédio do empresário, Jaime Catão, que é português e que também se encontrava em Wuhan. "É um sentimento de alívio com angústia pelos brasileiros que não tiveram esta oportunidade. A minha saída foi algo que surgiu de uma hora para a outra, tive a ajuda do Jaime e da embaixada portuguesa para poder estar dentro deste avião ", contou a jogadora, em declarações ao Globo Esporte, que publicou uma foto do grupo, onde se apresentam portugueses.A China elevou este domingo para 304 mortos e mais de 14 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei, centro do país.