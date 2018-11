Rosa Maria da Cruz escondeu, durante 23 meses, a filha no porta-bagagens de um carro. Após cinco anos de investigação, a portuguesa, residente em França, começou na segunda-feira a ser julgada por maus-tratos agravados e continuados a menores. Arrisca uma pena de prisão de 20 anos, revelou o Correio da Manhã.

Em 2013, Serena foi encontrada na mala de um carro pelo dono da oficina onde Rosa Cruz deixou o veículo. A criança, agora com seis anos, foi hospitalizada e entregue a uma família de acolhimento. Por ter ficado fechada durante quase dois anos tem uma incapacidade de 80% - com sequelas permanentes e autismo.

"Não vejo a minha filha há cinco anos e ninguém quer saber disso", disse a mulher, de 50 anos, citada pelo jornal. Oriunda da Póvoa do Lanhoso, vive na localidade de La Combe, no centro de França, com três filhos e com o marido.