No Iémen, é estimado que pelo menos 10 mil pessoas já tinham sido mortas na sequência de uma guerra que dura há três anos e meio. Em Agosto deste ano, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), dois terços da população total – 29 milhões da população total – estava em insegurança alimentar e menos de metade não tinha a próxima refeição assegurada.

São estes e outros dados que o David Beasley, director-executivo do Programa Alimentar da ONU, tem apresentado relativamente à catástrofe humanitária que afecta o Iémen. Em entrevista à PBS, Beasley descreve a situação que se vive no país e como a fome tem afectado a população.

Para o director, o cessar-fogo poderá ser a única solução para resolver o problema da fome no país do Médio Oriente. "Crianças estão literalmente a morrer todos os dias de fome. Pessoas estão a morrer. Perderam o seu trabalho e não há nenhuns. Não há dinheiro na economia. Não sei onde irão parar se esta guerra não terminar. Tem de parar", explicou Beasley. "As pessoas têm de compreender que isto não apenas números: são pequenas meninas e meninos; crianças com nomes como Mohammed e Warta e Ahmed. Nós temos de lutar por eles", reforçou.

O director-executivo do Programa Alimentar esteve em Hodeidah, na região do porto marítimo, uma zona que recebe cerca de 70% das importações que chegam ao Iémen e um epicentro do conflito. Beasley descreveu-a como "uma cidade fantasma". "É uma zona militarizada. Estivemos lá a distribuir bens alimentares e as pessoas vinham a correr ao nosso encontro e aos pontos de distribuição para conseguirem comida para um mês de forma a não terem de vir para as ruas – onde há combates, onde a zona é militarizada", explicou.

"De facto, não conseguiria acreditar quantas pessoas vieram ter comigo e imploraram-me para ficar por acreditarem que não haveria combates nas ruas desde que eu e a minha equipa permanecêssemos em Hodeidah", contou ao jornalista Nick Schifrin.





Inquirido sobre as condições reais da catástrofe humanitária, o director da ONU deu o exemplo do bebé de oito meses Mohammed Hashem: "Estava no hospital a ver literalmente crianças a morrer à minha frente. O pequeno Mohammed, que tinha apenas alguns meses de vida, estava numa situação médica que envolvia diarreia, subnutrição, falta de água potável - era simplesmente devastador", começou Beasley. "E não era apenas ele. Posso falar-lhe sobre os casos de Warta e Malik. Lembro-me desta pequena criança com os pequeninos pés a saírem do cobertor. Fiz-lhe cócegas pensando que lhe conseguiria arrancar um sorriso – foi como fazer cócegas a um fantasma", revelou.