O director técnico da instituição e quatro funcionárias da unidade de Gulpilhares terão agredido, insultado e humilhado jovens em risco.

A Associação das Aldeias de Crianças SOS vai ser julgada por maus-tratos a crianças que viveram na unidade de Gulpilhares, em Vila Nova de Gaia. De acordo com o Jornal de Notícias, a Direcção Nacional da Instituição alega que o seu ex-director, Rui Dantas, e quatro antigas funcionárias não actuavam em nome da entidade e que o seu comportamento quebra o código de conduta da associação.

Em relação ao caso descoberto em 2015, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto refere que a associação dedicada ao acolhimento de crianças e jovens em risco violou o "dever de vigilância" e permitiu aos funcionários agredir, insultar e humilhar os seus utentes.

A acusação do Ministério Público, conhecida no final do ano passado, indica que as quatro empregadas – mães sociais, auxiliares e educadoras sociais – na unidade de Gulpilhares agrediam as crianças da instituição, com principal incidência sobre os jovens homossexuais e de minorias étnicas.

O MP considera ainda que Rui Dantas, o director técnico da Aldeia de Gulpilhares entre 2003 e 2015, sabia dos episódios e também maltratava as crianças. Ao todo, as funcionárias Maria Rosa Oliveira, Maria Emília Fernandes e Catarina Perestrelo estão acusadas de 12 crimes de maus-tratos, enquanto Rui Dantas responde por apenas cinco.



Além dos antigos funcionários, também a associação está acusada e pediu abertura de instrução para evitar julgamento. Refere que "partiu do pressuposto errado" de que Rui Dantas assumia a "liderança da instituição" em nome da direcção, acrescentando que o seu "código de conduta proíbe qualquer forma de discriminação, abuso, maus-tratos e negligência" e que os comportamentos dos arguidos são "contra ordens expressas" da associação.