Durante 23 meses, Rosa Maria da Cruz escondeu a filha no porta-bagagens do carro. A ser julgada por maus-tratos agravados e continuados a menores desde segunda-feira, a portuguesa residente em França afirma: "É muito duro ser confrontada com a realidade, com o mal que lhe fiz". Arrisca 20 anos de prisão.

O caso remonta a 2013, quando Serena foi encontrada na mala de um carro pelo dono da oficina onde Rosa Cruz deixou o veículo. A criança, agora com seis anos, foi hospitalizada e entregue a uma família de acolhimento. Por ter ficado fechada durante quase dois anos tem uma incapacidade de 80% - com sequelas permanentes e autismo.

Esta terça e quarta-feira, o tribunal de Tulle, onde a portuguesa está a ser julgada, ouviu testemunhos da irmã, sobrinhos, familiares e amigos de Rosa Cruz. Emocionadas, as testemunhas afirmaram não ter percebido que a mulher estava grávida do quarto filho, considerando-a uma mãe "cheia de amor", revela o Paris Match.

"Mãe extremosa", "muito simpática, "muito próxima das suas crianças". Foram estas algumas das palavras repetidas pelas testemunhas. Poucas foram as referências feitas à pequena Serena. Este comportamento da família, de origem portuguesa, levou o juiz a questionar-se sobre se a matéria não se tinha tornado tabu no seio da família. "Há uma solidariedade enorme entre a família, mas o tratamento à criança foi esquecido", afirmou o magistrado.

A irmã de Rosa admitiu mesmo que desconhecia o nível de deficiência motora, bem como o grau de autismo da menina.

"Soube da criança como toda a gente, na sexta-feira, 25 de Outubro de 2013, o dia em que foi descoberta Serena", contou em tribunal uma sobrinha de Rosa Cruz. "Todos nos perguntámos as mesmas questões. Rosa era uma boa mãe, pela forma como criou as outras três crianças", disse. "Saber que a minha tia arrisca 20 anos de prisão, penso em todos os pequenos, os meus primos, incluindo a Serena. Embora nunca a tenha visto, considero-a família".

No primeiro dia de julgamento, o tribunal viu Serena em vídeo e à porta fechada. Segundo o presidente do tribunal, Gilles Fonrouge, a criança é "bastante cheia de vida" e "bonita". No entanto, "impermeável às interacções à volta dela", com "ausência de comunicação espontânea".

Oriunda da Póvoa do Lanhoso, Rosa Cruz vive na localidade de La Combe, no centro de França, com três filhos – de nove, 14 e 15 anos – e com o marido. Segundo o tribunal de Tulle, a mulher esteve "em negação" relativamente ao nascimento do quarto filho, tendo decidido esconder a criança, conta o France Info.