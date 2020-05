Portugal é dos países com maior percentagem de casos ativos de Covid-19

Depois de terem sido alcançados os cinco milhões de infetados da Covid-19, esta sexta-feira foi ultrapassada a barreira dos dois milhões de recuperados da doença. No entanto, apenas 0,38% destes pertencem a Portugal, que reconhece apenas pouco mais de 7.500 infetados que recuperaram do novo coronavírus.

O nosso país é, inclusive, dos que tem maior percentagem de casos ativos no mundo, estatística que exclui óbitos e recuperados, representando apenas os infetados internados ou em casa. Retirando este número de infetados e as 1.289 pessoas que morreram em Portugal devido à Covid-19, Portugal regista neste momento 21.321 casos ativos do novo coronavírus, o que coloca o país como o 21.º com mais casos ativos em todo o mundo.

Por contraste, na estatística em que estão acumuladas as recuperações e as mortes causadas pelo novo coronavírus, Portugal desce na tabela e é apenas 28.º.

Em termos de casos ativos, e graças aos números estratosféricos, os EUA são líderes mundiais – tal como acontece em mortos e recuperações. No entanto, no pódio mundial, o Reino Unido ultrapassa o Brasil, muito por culpa de não registar oficialmente o seu número de recuperados.

Destaque para a Alemanha que, depois de ter registado quase 180 mil casos da Covid-19, já deu como recuperados quase 160 mil doentes. Também a China apenas regista 112 casos ativos neste momento, o menor número de todos os países com mais de 15 mil casos confirmados do novo coronavírus.

Entre os países com menor percentagem de casos ativos estão, além da China, vários países europeus que adotaram estratégias agressivas de testagem, como Alemanha, Áustria, Suíça ou República da Irlanda. A Espanha, a Itália e a França, todas com mais de cerca ou mais de 200 mil casos, somam todas também mais de 100 mil recuperações do novo coronavírus – todas elas têm já menos de metade dos casos ativos em relação ao seu total.

Se olharmos para o outro lado, o lado dos países com maior percentagem de casos ativos, vemos Portugal. Com 70% de casos ativos, o nosso país é o 9.º país em que a percentagem de mortos e recuperados é menor.

Os líderes neste ranking são Holanda e Reino Unido, precisamente os dois países que não fazem a contagem oficial do número de recuperados da Covid-19. Isso quer dizer que estes dois países podem estar mesmo atrás de Portugal na estatística. Depois vemos países como Equador, onde existem muitas mortes e poucos recuperados, e Bangladesh e Catar, onde existem muitos recuperados mas poucas mortes.

A seguir na lista vêm os EUA e a Suécia, dois países que têm sido criticados pela sua abordagem de combate à Covid-19. Portugal surge após a Colômbia, com todos os restantes países abaixo a localizarem-se na Ásia, África ou Europa de Leste.

Os números de Portugal podem estar relacionados com a forma como os testes estão a ser realizados. Apesar de ser dos países com maior número de testes em relação à população, esta testagem está a acontecer em pessoas que não têm o vírus, e não em infetados para saber se já estão recuperados ou não.

Além disso, os testes estão a acontecer apenas ao nível de hospitais e centros de saúde. Os mais de 29 mil infetados com a Covid-19 que estão a recuperar em casa podem estar, muitos deles, já recuperados e não saberem – dado o tempo em que se iniciaram os sintomas, com alguns pacientes a terem a doença há já mais de dois meses.

A SÁBADO questionou a DGS sobre a testagem de infetados a recuperar em casa, não tendo obtido qualquer resposta.