Portugal com 12 mortes e 288 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 12 mortes por Covid-19, subindo o total de vítimas mortais para os 1.289. Ao mesmo tempo, foram confirmados 288 novos casos, subindo o total de infetados para os 30.200 - ultrapassando a barreira dos 30 mil doentes com Covid-19.O boletim epidemiológico desta sexta-feira regista também mais de mil novos recuperados (1.138), subindo o total de doentes que recuperaram da doença para 7.590 - num aumento de 17,6% em relação ao dia anterior.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (725), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (300), do Centro (233), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.