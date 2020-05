Um em cada quatro infetados pela Covid-19 já recuperaram

Portugal registou esta sexta-feira 1.138 novo recuperados da Covid-19, subindo o total de pessoas que recuperaram da doença para os 7.590 – um aumento de 17,6% nas últimas 24 horas.

Isso quer dizer que, entre os mais de 30 mil infetados no país, cerca de 25% já recuperaram da Covid-19, o que significa que uma em cada quatro pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus já não o têm.

Ao mesmo tempo, Portugal teve esta sexta-feira o seu segundo maior aumento diário de recuperados – o dia com mais recuperados num só dia tinha sido a 18 de maio – e a média semanal de novos recuperados por dia é agora a maior de sempre – uma média de 609 novos recuperados diários na última semana.

Quanto a novos casos, Portugal continua a mostrar uma tendência de pouco mais de 200 infetados por dia – nos últimos 11 dias, a variação entre o dia com mais casos e o dia com menos casos foi de cerca de 100.

No entanto, este foi o dia com mais novos infetados desde o passado dia 8 de maio e a média semanal de novos casos é agora de 231 – a mais alta desde 13 de maio.

As 12 mortes registadas esta sexta-feira significam também o 7.º dia com mais de uma dezena de mortes diárias por Covid-19, com a média semanal de óbitos diários a chegar aos 14 – o maior número desde 9 de maio.

Esta sexta-feira também foram confirmados menos 32 internados em unidades de saúde dos país, além de menos oito internados em cuidados intensivos. São agora 576 os doentes de Covid-19 hospitalizados, o valor mais baixo desde 31 março, dos quais apenas 84 são considerados casos graves – o número mais baixo desde 27 de março.