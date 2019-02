Helsínquia, a capital da Finlândia, desenvolveu uma estratégia que quase tirou todos os sem-abrigo das ruas. "Durante a minha infância recordo-me de ver centenas, ou até mesmo milhares de pessoas a dormir em parques ou florestas. Eram bastante visíveis, mas já não os temos. Helsínquia já não tem pessoas a dormir na rua", conta Sanna Vesikansa, a presidente da cidade, à BBC News.

Tudo se deve a uma iniciativa governamental de nome "Housing First", que consiste num principio simples: quando um indivíduo se torna sem-abrigo é-lhe providenciada uma residência estável e permanente o mais rápido possível. Depois estas pessoas recebem a ajuda e apoio que necessitam. Nalguns casos, pode ser para os auxiliar a combater um problema de vício, como por exemplo álcool ou droga. A outras pessoas é dado treino, educação e novas capacidades que lhes permitam encontrar trabalho. A oferta de uma casa é incondicional, de acordo com a BBC.

Um dos beneficiados pelo sistema é Thomas Salmi, que se tornou sem-abrigo quando teve de abandonar o orfanato em que vivia aos 18 anos. Passou três anos nas ruas de Helsínquia, sobrevivendo a temperaturas baixíssimas. "Quando se perde tudo, nada importa. Ou se pensa acerca do suicídio ou se teme a morte. Nunca sabemos se estamos seguros ou não. É um país muito frio, especialmente, no meio do inverno. Quem dormir na rua pode morrer", frisa.

Há dois anos, Thomas viveu num apartamento apenas seu num complexo extenso pertencente à Helsinki Deaconess Institute (HDI), uma das várias organizações que providenciam alojamento para finlandeses sem-abrigo. Aos 24 anos, diz que esse sistema o ajudou a mudar a sua vida, tendo abandonado o alcoolismo que desenvolveu durante os tempos que passou nas ruas.

A HDI tem 403 apartamentos nas cidades de Helsínquia e Espoo.

O "Housing First" oferece casas de forma incondicional, mesmo quem abusa de drogas ou álcool ainda pode ocupar uma casa ou apartamento, desde que interajam com os agentes sociais que os acompanham. Não lhes pedem que paguem renda e podem até escolher ficar lá para sempre. Ao longo da última década, o país gastou cerca de 300 milhões de euros em apoio aos sem-abrigo.