Há quem se refira à cidade dos EUA como "Chiberia", numa alusão à longínqua vizinha Sibéria. Os ovos congelam no chão.

Múltiplas cidades nos EUA estão a experienciar as temperaturas mais baixas numa geração. Esta sexta-feira, sentem-se -13ºC. Ao longo dos últomos dias escolas e empresas fecharam, voos foram cancelados, e os habitantes da cidade de Chicago, onde o frio já causou oito falecimentos, começaram a referir-se à mesma como "Chiberia" É uma alusão à longínqua vizinha Sibéria, conta o jornal The Guardian.

De momento, estima-se que as temperaturas estejam tão baixas que é mesmo possível congelar um ovo na calçada, como quis demonstrar um morador na sua conta de Twitter…





Because Pulitzers don't win themselves, @MorGreene and I braved to elements to prove it's cold enough to freeze an egg on a Chicago sidewalk today. https://t.co/YxjMqzBXYS — Stacy St. Clair (@StacyStClair) January 31, 2019

Chicago não é a única cidade afetada por este fenómeno, nem a mais fria. A "honra" cabe a Park Rapids, no Minnesota.

Enquanto as temperaturas tornaram o quotidiano de muitos numa experiência complicada, vários habitantes têm tentado procurar o lado positivo da situação e aproveitaram para colocar fotografias e vídeos nas suas contas de Twitter que refletem as consequências do vento ártico que atingiu os EUA recentemente.





At Alpha Bridge we do hard technical diligence. When I heard -50 degrees in Chicago meant boiling water turns to snow before it hits the ground, I sent @HowieDelicious to verify. Nothing is too dangerous or unpleasant for me to make Howie do it. Send your suggestions... pic.twitter.com/A9egAU1h4N — Jake Chapman (@runvc) January 31, 2019







How cold is it in Chicago at the moment....? pic.twitter.com/U3wJnHZwFY — Charles Croucher (@ccroucher9) January 31, 2019







We didn't choose the Chiberia life, the Chiberia life chose us #chiberia #dogsofchiberia pic.twitter.com/1VjqZBIpd4 — Gizelle Marie (@ComplianceRebel) January 31, 2019