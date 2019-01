O vento ártico que trouxe temperaturas negativas até aos Estados Unidos causaram pelo menos 12 mortes em vários estados do país.

O vento ártico que trouxe temperaturas negativas até aos Estados Unidos causaram, desde o passado sábado, pelo menos 12 mortes em vários estados do país. O mais afetado é Chicago, onde os termómetros chegaram até aos -32°C, levando ao fecho de escolas e ao cancelamento de milhares de voos. E as previsões apontam para uma queda ainda maior na noite desta quarta-feira.

De acordo com a Reuters, as doze vítimas relacionadas com o feio extremo foram reportadas nos estados de Michigan, Iowa, Indiana, Illinois, Wisconsin e Minnesota. A temperatura mais baixa registada nesta quarta-feira foi em International Falls, no estado de Minnesota, com os termómetros a chegarem aos -48°C. Mesmo a Antártida teve temperaturas superiores, chegando "apenas" aos -31°C.

Mais de mil voos foram cancelados esta quarta-feira nos aeroportos internacionais de Chicago, cerca de dois terços dos agendados, de acordo com o site FlightAware.

O frio é causado por uma deslocação de vento ártico que normalmente circula em volta do Polo Norte, que deverá agora dirigir-se em direção ao sul da América. Ainda não há previsão de subida de temperatura para as próximas 24 horas mas meteorologistas norte-americanos indicam que as temperaturas acima de zero só chegarão no fim de semana.