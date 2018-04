Quatro polícias argentinos foram despedidos após alegarem que mais de meia tonelada de canábis tinha desaparecido por ter sido comida por ratos. O desaparecimento das drogas foi notado durante uma auditoria a um armazém na cidade de Pilar, a 60 quilómetros de Buenos Aires, noticiou na quarta-feira o The Guardian.

A canábis estava guardada há cerca de dois anos. Dos seis mil quilos registados, apenas 5,460 foram encontrados, explica o jornal britânico.

As suspeitas recaíram sobre o antigo comissário da polícia Javier Specia, cujo cargo abandonou em Abril de 2017. O responsável nunca tinha assinado o inventário relativo à apreensão das drogas.

O comissário Emilio Portero, que substituiu Specia, pediu à divisão de assuntos internos que inspeccionasse o armazém – altura em que descobriram que mais de meia tonelada de canábis tinha desaparecido.

Chamados a depor pelo juiz Adrián González Charvey, o antigo comissários e três subordinados deram a mesma justificação – as drogas desaparecidas foram "comidas por ratos".

"Especialistas da universidade de Buenos Aires explicaram que os ratos não iriam confundir as drogas com comida, e que se um grupo de ratos as tivesse comido, muitos cadáveres teriam sido encontrados no armazém", afirmou um porta-voz do juiz.



Os polícias vão depor em tribunal no dia 4 de Maio.