Dez estrangeiros furaram a quarentena de coronavírus numa cidade indiana e foram forçados a escrever "peço desculpa" 500 vezes como forma de arrependimento.A notícia foi avançada pelas autoridades do país este domingo. Os viajantes, oriundos de Israel, do México, da Austrália e da Áustria foram apanhados a passear em Rishikesh, uma localidade conhecida por receber a visita do grupo musical Beatles em 1968, em busca da espiritualidade.Segundo a publicação Mail Online, as autoridades locais revelaram que os turistas foram obrigados a escrever 500 vezes a frase "Eu não segui as regras do bloqueio, por isso peço desculpa".O bloqueio na Índia foi imposto perto do final de março. Com esta medida, os residentes estão autorizados a deixar as suas casas apenas para serviços essenciais, como a compra de mantimentos e medicamentos.Mais de 700 turistas estrangeiros dos EUA, Austrália, México e Israel permaneceram na área e infringiram as regras de bloqueio. A punição incomum acabou por ser aplicada para "lhes ensinar uma lição", referiram as autoridades.