Um homem com síndrome de down foi morto a tiro pela polícia sueca por carregar uma pistola de plástico. Eric Torell, de 20 anos, foi atingido por três polícias, na quarta-feira, 2 de Agosto, em Estocolmo.

Segundo o jornal sueco Expressen, as autoridades consideraram ter existido uma "situação ameaçadora" para justificarem os disparos. A mãe de Eric, Katarina Söderberg, disse ao jornal: "Ele nem magoaria uma mosca. É a pessoa mais querida do mundo". E acrescentou: "Um homem ameaçador? O meu filho era como uma criança de três anos".

Eric, que também tinha sido diagnosticado com autismo, recebeu a arma de brincar como um presente. O jovem já tinha fugido de casa anteriormente. Desta vez, ele alegava que sentia saudades do pai. As autoridades foram chamadas ao local por receberem relatos de um homem andar a mostrar uma arma aos residentes.



As autoridades dispararam por se ter comportado de forma "ameaçadora" quando a polícia o abordou. Após ter sido atingido, Eric foi transportado para o hospital, mas não sobreviveu.