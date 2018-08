Nos Estados Unidos, um polícia recorreu ao taser, aparelho imobilizador que dá choques eléctricos, para travar uma jovem de 11 anos que se suspeitava ter roubado uma loja. A mãe da rapariga pediu a demissão do polícia por este não conseguir parar de outra forma a jovem.

Segundo o departamento policial de Cincinnati, na segunda-feira, dia 6 de Agosto, o agente estava num supermercado e foi chamado para investigar um grupo de raparigas que alegadamente roubou uma loja. Ao abordar uma das jovens, esta ignorou-o e virou-lhe as costas. O polícia chamou-a várias vezes, enquanto ela se ia embora. Finalmente usou o taser.

A rapariga está no quinto-ano de escolaridade, tem 1,55 metros e pesa 40 quilos. Após ter sido atingida pela arma, foi transportada para um hospital infantil. A jovem é acusada de roubo e de obstrução à justiça. O agente responsável está sob investigação.

Donna Gowdy, mãe da jovem, comentou o incidente ao canal de notícias local WCPO: "Se não consegues correr, então deves sair da polícia. Se não consegues lidar com uma criança de 11 anos, então tens mesmo de sair da polícia. Vocês estão aqui para proteger estas crianças."

De acordo com os políticos locais pedem que a lei seja alterada, uma vez que a polícia permite o uso de armas imobilizadoras em qualquer pessoa que esteja entre os sete e 70 anos de idade. "Eu gostaria de falar com os agentes da polícia para saber o por quê desta política ser permitida", afirmou Jeff Pastor, vereador da câmara de Cincinnati, citado no Independent. E acrescentou: "Eu não gosto de criticar a polícia, porém, choca-me que uma criança de sete anos seja elegível para o uso de um taser". O presidente da câmara Christopher Smitherman diz que pode fazer uma moção para que a idade mínima para o uso de armas paralisadoras seja 12 anos.

Citado no Independent, o chefe da polícia Eliot Isaac disse: "Ficamos apreensivos quando um dos nossos agentes recorre à força para parar uma criança com esta idade. Nós vamos rever as nossas políticas relacionadas com o uso de força em menores."

O departamento da polícia avisou os seus agentes de que o uso deste tipo de armas pode causar lesões às pessoas. As armas devem ser usadas apenas em sujeitos que resistam à prisão: "Alguém que apenas esteja a fugir de um polícia não deve ser parado com um taser".