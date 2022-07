Morte de 29 cães às mãos de homens armados causa revolta no Catar

A morte de 29 cães e cachorros no Qatar, país que vai acolher o Mundial de futebol este ano, causou revolta no país. Um grupo de quatro homens armados com espingardas entrou numa zona industrial depois de terem ameaçado os seguranças, e dispararam contra os animais que se tinham aproximado por pensar que iam ser alimentados.