Esta quinta-feira, dois polícias italianos foram condenados a 12 anos de prisão por terem espancado mortalmente Stefano Cucchi, de 31 anos, em 2009.

Alessio di Bernardo e Raffaele d’Alessandro, que pertenciam aos carabinieri, foram considerados culpados de homicídio involuntário. Cucchi foi detido num parque em Roma a 15 de outubro de 2009, depois de ter sido detido na posse de 20 gramas de haxixe e três pacotes de cocaína.

Uma semana depois, Cucchi foi encontrado morto no seu quarto no hospital Sandro Pertini. Estava hospitalizado devido às lesões que contraiu sob custódia policial: entre elas, duas vértebras partidas e o maxilar fraturado. Pesava 37 quilos quando morreu, e as fotografias tiradas ao corpo, com os olhos negros, chocaram Itália. Com a sua morte, começou a luta da família Cucchi, liderada pela irmã, Ilaria.

Em 2014, os polícias foram absolvidos por falta de provas. Porém, o Supremo Tribunal de Itália reabriu o caso em dezembro de 2015 e começou um novo julgamento.

Em outubro de 2018, o ponto de viragem teve um nome: Francesco Tedesco, um polícia que também estava a ser investigado, começou a colaborar com os procuradores e detalhou os pormenores da morte de Cucchi.

Ao tribunal, Tedesco confessou que os colegas tinham pontapeado e esmurrado Cucchi na cara, e que as agressões causaram a sua morte. Também contou que tinha sido alvo de ameaças por parte dos colegas, que lhe disseram para estar calado e esconder o relatório sobre o ocorrido.

"Peço perdão à família Cucchi. Os últimos anos foram um muro insuportável para mim. Não foi fácil denunciar os meus colegas", afirmou Tedesco. Acabou condenado a dois anos e seis meses por falso testemunho, mas foi absolvido do homicídio.

Ilaria Cucchi, irmã de Stefano, lutou dez anos para que fosse descoberta a verdade. Depois do veredicto, sublinhou: "O Stefano foi morto. Sabemos isso e temo-lo repetido há dez anos. Talvez agora o meu irmão possa descansar em paz."

Depois de saber da condenação dos polícias, Matteo Salvini disse respeitar a família, mas que a morte de Cucchi demonstrava que a "a droga faz mal". Ilaria ripostou: "Isto não tem nada que ver com a droga."

"Conseguimos", afirmou a mãe de Stefano, Rita Calore, ao advogado da família Fabio Anselmo, poucos minutos depois da condenação.

Um carabiniere que não esteve envolvido no julgamento beijou a mão de Ilaria quando ela saiu do tribunal. "Fi-lo porque a Justiça foi feita depois de tantos anos", afirmou, ao lado dos pais de Cucchi. Mas não quis dar o seu nome.





#StefanoCucchi

Bellissima immagine quella del carabiniere che bacia la mano a #ilariacucchi . Mi ha commosso. pic.twitter.com/UpMWYLMYnJ — Gaspare Vivace #profilodesalvinizzato (@gaxdestination) November 15, 2019





Filme sobre Stefano Cucchi estreou em 2018

Em 2018, chegou à Netflix um filme acerca dos últimos dias de Stefano Cucchi, protagonizado por Alessandro Borghi e realizado por Alessio Cremonini.