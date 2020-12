'Polícia da memória' já identificou mais de 2.000 suspeitos

Andy Pope é polícia em West Midlands, Reino Unido, e tem um talento peculiar. Consegue memorizar caras e reconhecê-las mesmo anos depois. E nem as máscaras faciais alteraram o seu talento.Em 2018, foi condecorado por ter reconhecido mais de 1.000 suspeitos. Agora, já ultrapassou os 2.000, um ritmo superior ao que o próprio tinha esperado. Queria alcançar as 2.500 em 2022.Aos 43 anos, Andy Pope, conhecido como o "polícia da memória" ou o "homem da memória", refere que o seu talento é "impossível de explicar". "É um instinto de que aquela é a pessoa procurada e felizmente tem-se mostrado certo", conta no site da polícia O agente certifica-se apenas de que se mantém atualizado em relação aos rostos das pessoas procuradas pela polícia. Como patrulha dos transportes públicos de West Midlands, passa a maioria do seu tempo em comboios e autocarros.Já houve um dia em que conseguiu identificar 17 suspeitos. Polícia desde 2012, é um dos 20 membros da Associação de Super Reconhecedores. Uma organização que representa pessoas com excelentes capacidades de memória e que quer ver este ramo reconhecido no ramo das ciências forenses.