No Reino Unido, é ilegal ter relações sexuais com uma pessoa que não viva na mesma casa. A regra de confinamento devido à pandemia do novo coronavírus gerou contestação ao governo de Boris Johnson.Mas como se chegou aqui? As pessoas foram proibidas de socializar dentro da sua casa com uma pessoa que não viva com elas. "Ninguém pode participar num ajuntamento que ocorra no interior de um espaço público ou privado, e consista de duas ou mais pessoas", indica a regra. Logo, se receber alguém em casa, que não vive consigo, está a infringir.Quem se pode encontrar dentro de uma casa são as pessoas com razões excecionais e não, o sexo não faz parte delas. Estas razões protegem atletas de elite, pessoas vulneráveis e trabalhadores essenciais, bem como pais separados, quem vá a um funeral ou socorristas.Nas redes sociais, já se fala de uma "sex ban", ou proibição de sexo. Porém, o secretário de Estado Simon Clarke garante que tudo se destina à proteção das pessoas. "Trata-se de assegurar que não temos pessoas a ficar fora da sua casa à noite", afirmou numa entrevista à rádio LBC.E os casais que não coabitem, podem ter relações sexuais na rua? Quando questionado, o secretário riu-se e disse: "É justo dizer que o risco de transmissão do novo coronavírus é muito menor ao ar livre que em espaços interiores, mas obviamente não encorajamos as pessoas a fazer algo como isso nem agora nem nunca."