Pneumonia viral faz segundo morto na China

Até esta sexta-feira existiam 41 casos confirmados e uma morte associada a este novo vírus, que já motivou um alerta por parte da Organização Mundial de Saúde . É de uma família de vírus chamada coronavírus – que tem este nome porque, quando é visualizado ao microscópio, tem uma imagem semelhante a uma coroa.

O vírus também já ultrapassou fronteiras, com casos registados no Japão e Tailândia e algumas suspeitas em Singapura e Vietname. Em Hong Kong, as autoridades estão vigilantes.