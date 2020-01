As Maldivas podem desaparecer completamente a não ser que acedam a financiamento para combater o impacto das alterações climáticas, frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros do país.

Há uma década, o antigo presidente das Maldivas, Mohamed Nasheed, marcou uma reunião do seu governo para chamar a atenção para a submersão das ilhas e o aquecimento global. Porém, as ilhas de areia branca e palmeiras que atraem turistas interessados no luxo, não têm conseguido o dinheiro para construir infraestruturas para travar o mar.

"Para pequenos Estados, não é fácil. Quando obtivermos o financiamento, podemos estar debaixo de água", lamenta o ministro Abdula Shahid à Reuters.

Em dezembro, durante a cimeira do clima da ONU em dezembro, as Maldivas e outros países vulneráveis pediram progressos concretos para aceder a financiamento e lidar com os desastres e estragos a longo prazo ligados às alterações climáticas. Voltaram sem resultados.

Para novembro, estão marcadas novas conversações.

Mais de 80% das Maldivas está um metro abaixo do nível do mar, o que deixa a sua população de 530 mil pessoas muito vulnerável a inundações, à ondulação do mar e a fenómenos meteorológicos severos. Em 2004, o tsunami no Oceano Índico devastou o país, causando perdas financeiras de cerca de 470 milhões de dólares, 62% do PIB das Maldivas.