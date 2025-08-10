Sábado – Pense por si

Plano de controlar Gaza pode desencadear nova calamidade, avisa ONU

Lusa 10 de agosto de 2025 às 16:25
Alerta foi deixado durante a abertura de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança.

A implementação do plano israelita de assumir o controlo da cidade de Gaza corre o risco de desencadear "uma nova calamidade" com repercussões "em toda a região", alertou este domingo um alto funcionário da ONU.

A decisão do Governo israelita representa o risco de "um novo episódio trágico neste conflito, com potenciais consequências para além de Israel e dos territórios palestinianos ocupados", afirmou Miroslav Jenca, subsecretário-geral da ONU, na abertura de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre o conflito.

