Dois pescadores estiveram quase três semanas à deriva no Mar das Caraíbas, entre as ilhas Caimão e a Jamaica, sem comida, sem combustível no barco e sobrevivendo dos poucos peixes que conseguiam pescar. O seu milagre de Natal chegou na passada sexta-feira, quando um cruzeiro de luxo os resgatou da pequena embarcação.

De acordo com o porta-voz do Empress of the Seas da Royal Caribbean, Ted Miller, à CNN, o encontro entre cruzeiro e barco de pesca só foi possível graças a um redireccionamento da rota devido ao mau tempo que se sentia durante a viagem entre Cienfuegos, em Cuba, e Ocho Rios, na Jamaica.

No cruzeiro de luxo, os dois pescadores que partiram da Costa Rica, receberam assistência médica e todos os cuidados necessários. O porta-voz referiu que, devido às condições climatéricas, o seu barco terá sido afastado do material de pesca e, ao tentar voltar, terão ficado sem combustível.