Como os portugueses salvam vidas no Mediterrâneo

Governo anuncia esta quinta-feira, 15, que Portugal vai reforçar meios no controlo das fronteiras europeias. Conheça a história de alguns agentes

Talvez outro técnico tivesse ignorado aquela afirmação. Mas Paulo Régio estranhou quando, no briefing diário com as autoridades marítimas da ilha de Samos, na Grécia, ouviu que estavam a chegar a um ilhéu próximo mais de 100 pessoas por dia que se identificavam como sírias. Quis conhecê-los. Aproximou-se sem levar identificação e – talvez fruto da sua experiência de 26 anos no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), alguns no aeroporto de Lisboa – achou que seriam magrebinos. Em vez de usar o intérprete de árabe, interpelou-os em francês e responderam-lhe com facilidade. Tinha cada vez mais motivos para desconfiar. Ao entrevistá-los, confirmou que as presumíveis nacionalidades da maioria eram argelina, tunisina e marroquina. Afinal, a sua intuição estava correcta. "Parece uma situação normal, mas não é. Há uma percentagem de atentados que é perpetrada por indivíduos que entraram de forma irregular, que estavam a pedir asilo", explica à SÁBADO o inspector de 49 anos. "Se não for feita a identificação de forma correcta, estamos a lidar com pessoas-fantasma que nunca se sabe exactamente quem são." E isso pode acarretar riscos para a segurança europeia.



Naquele último trimestre de 2015, Samos vivia talvez a maior pressão de entrada de migrantes. "Pior do que passámos lá era impossível", desabafa Paulo Régio, que exercia funções como screener, o técnico da Frontex que estabelece a presunção de nacionalidade dos migrantes.



"Tínhamos chegadas na ordem dos 100, 200 por dia e, ameio da missão, chegámos a ter 800, 1200." Os migrantes eram então colocados em centros de acolhimento (chamam-lhes hotspots) e tinham de esperar uma semana para que os entrevistassem, fotografassem e recolhessem as impressões digitais. Agora que as chegadas diminuíram (até Março, entraram na Europa pelo Mediterrâneo 14% do total de migrantes de igual período de 2016 – ver mapa), o processo voltou a ser mais célere.



Escondidos em iates de luxo

Até chegarem aqui, já outras equipas dos diversos países que colaboram com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (ou Frontex) intervieram em terra, céu ou mar para os encontrar e resgatar nas águas potencialmente mortíferas do Mediterrâneo (até Julho morreram 2.409, segundo a ONU). Neste momento, há dezenas de portugueses, destacados pelo SEF, GNR e Marinha em portos italianos e gregos. E a Esquadra 502 Elefantes da Força Aérea está em Málaga, Espanha.



O navio-patrulha Tejo, por exemplo, regressa esta semana a Portugal depois de 49 dias no porto de Crotone, no Sul de Itália, onde chegam migrantes vindos da Turquia e da Albânia. Alguns têm pago cerca de 5 mil euros (as crianças farão o trajecto de graça) para chegarem à Europa em veleiros e iates de luxo alugados por elementos das máfias de Leste.



Logo nos primeiros dias da missão, o Tejo foi alertado por uma aeronave da Guardia Civil espanhola, também ao serviço da Frontex: um destes veleiros navegava no Mediterrâneo com duas ou três pessoas no que parecia um passeio de Verão. Mas havia sinais de que no interior da embarcação estava quase meia centena de pessoas. Depois, os 30 militares portugueses (incluindo cinco fuzileiros e uma enfermeira; no barco segue também uma inspectora do SEF e um responsável da italiana Guardia di Finanza) observaram pequenos detalhes: não se via a linha de água pintada na embarcação (o que significa que o porão estava cheio) e navegava sem vela. "Como vão muito pesados, não podem pôr vela porque é instável", explica à SÁBADO o primeiro-tenente Rui Robalo Franco, 36 anos e comandante do Tejo.



Os passageiros não traziam passaportes, mas alegaram ser do Irão e do Iraque. "Há dois perfis, o migrante que sai da Tunísia em barcos de madeira ou borracha e os que têm um bocadinho mais de posses e vêm de veleiros que saem da Turquia, atravessam as ilhas gregas e aproximam-se de Itália", esclarece o comandante do Tejo, que identificou outros dois veleiros do género. Só desta primeira vez, um grupo de migrantes – todos homens, alguns descalços e com pequenas lacerações que foram tratadas pela enfermeira – subiram a bordo, onde tinham uma casa de banho portátil, mantas isotérmicas e uma sopa instantânea quente (que fazia parte dos 200 kits de apoio embarcados no Tejo e que incluíam medicamentos e papas para bebés). Pela tez, era fácil distinguir os facilitadores russos e/ou ucranianos, mas os marinheiros portugueses mantiveram-se atentos a gestos que pudessem indicar a presença de outros entre os migrantes.



"Notou-se uma certa vassalagem a um dos elementos que veio a bordo", conta Robalo Franco. Avisaram as autoridades italianas para que investigassem esta suspeita.



Estas trocas de olhares em busca de aprovação são um dos sinais a que a inspectora do SEF Celmira Rodrigues, 46 anos, deu atenção nas suas duas missões como screener na Grécia (em 2016) e em Siracusa, Itália.



Nesta última colocação, entre Abril e Maio deste ano, a inspectora do SEF identificou algumas crianças sozinhas ou com mulheres que se diziam mães delas, mas que poderiam não ser. Sinalizou-as para que fossem acompanhadas sob suspeita de serem vítimas de tráfico para exploração laboral (com atenção especial para os jovens do Magrebe) ou redes de prostituição, como a menina nigeriana que jurava ter 21 anos apesar do aspecto adolescente. Durante a entrevista que lhe fizeram, Celmira e outro colega "trocaram propositadamente a idade" e a rapariga "corrigia imediatamente", como se tivesse decorado a resposta. A inspectora, há 17 anos no SEF, era um dos primeiros rostos que os migrantes encontravam no desembarque. E os intérpretes eram essenciais para a ajudar a estabelecer as nacionalidades: alguns são "de tal maneira bons que conseguem dizer que esta pessoa é desta aldeia em particular" pelo sotaque ou roupa que veste, conta.



Já nascer na Grécia

As entrevistas com os debriefers, como Francisco Coelho, vestidos de modo casual e não fardados para criarem maior empatia, aconteciam dias depois. O inspector-chefe do SEF, de 52 anos, fez cinco missões no Mediterrâneo desde a Primavera Árabe. Na última, de Janeiro a Março deste ano, esteve como oficial de ligação com a Frontex, mas nas anteriores – sempre na Grécia – fez recolha de provas nos barcos (desde etiquetas de roupas a talões de compras) e entrevistas para confirmar as nacionalidades e as rotas dos migrantes.



"Este tipo de informação permite o reforço das patrulhas em determinado sítio, quando se percebe que o fluxo é maior ali", diz.



O processo de migração é dinâmico e a Frontex também tem de ser. Um exemplo: a Polícia Marítima portuguesa começou por estar colocada na ilha grega de Symi. "Mas como o fluxo começou a aumentarem Lesbos, a Frontex pediu um reforço nessa ilha", diz João Pacheco Antunes, de 47 anos. O subchefe comanda neste momento, a partir do porto do Pireu, perto de Atenas, os 10 elementos que estão em Lesbos: seis fazem a patrulha num semi-rígido de 10 metros, outros quatro estão em terra numa viatura de vigilância, "que é um radar com visão nocturna". Sempre que detectam uma embarcação suspeita, avisam os colegas: "É um complemento e é bastante eficaz", conta.



Têm resgatado "maioritariamente sírios, mas já estão a aparecer pessoas da África negra e também marroquinos". Vêem temor nas suas expressões: "Enquanto não estiverem na Europa, têm medo de que os levemos para trás." Isso nunca acontece. São entregues às autoridades locais, tal como os facilitadores que identificam: Pacheco Antunes já apanhou turcos, sírios, e até, surpreendentemente, sul-americanos. "Traficar pessoas desta maneira é menos arriscado do que o tráfico de droga. São mercadoria com pernas", desabafa.



Os nove militares da GNR que patrulham as águas próximas da ilha grega de Kastellorizo, a apenas 2 quilómetros da costa turca, vêem-nos chegarem embarcações de borracha muito frágeis com lotação de 10 pessoas e que trazem entre 40 e 60; os adultos – na maioria homens – sentados sobre os flutuadores, as mulheres e as crianças no centro. Vêm enjoados, desidratados e querem saltar depressa para o robusto semi-rígido da Guarda, o que pode pôr todos em risco. As operações de transbordo (desde 1 de Maio e até 8 de Setembro, resgataram 214 crianças, 114 mulheres e 169 homens) podem demorar horas, muitas vezes comas crianças a chorar. "Toca-nos, emociona-nos. Mas os militares sabem que não se podem deixar afectar pela carga emocional", sublinha o alferes Tiago Brandão, 27 anos e que comanda o grupo da GNR.



Num destes resgates em alto mar, ajudaram uma síria grávida que viajava com o marido e os três filhos. Nem uma hora depois de a terem deixado na pequena ilha de 12 km2, uma médica local ajudou o bebé a nascer.



Este ano, os portugueses no Mediterrâneo resgataram mais de 1.700 pessoas.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 698 da SÁBADO, de 14 de Setembro de 2017.