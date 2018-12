O presidente norte-americano considerou que era "raro" que Collman, aos sete anos, dissesse estar à espera do Pai Natal.

Collman, a criança a quem Donald Trump perguntou se ainda acreditava no Pai Natal não mudou a sua crença: na noite de Natal, deixou biscoitos e leite achocolatado ao velhinho de barbas. Na manhã seguinte, as ofertas tinham desaparecido e a menina encontrou as suas prendas.



Durante um evento na Casa Branca, Donald Trump e a sua esposa Melania atenderam chamadas telefónicas de crianças americanas. No entanto, uma dessas conversas tornou-se viral porque Trump colocou a existência do Pai Natal em causa. Trump perguntou a Collman se ainda acreditava no Pai Natal. Ela respondeu que sim. "Aos sete anos já é raro, certo?", respondeu o presidente Trump.



Quando questionada sobre a chamada pelo jornal Post and Courier, Collman (que mora em Lexington, na Carolina do Sul) afirmou estar bastante contente por ter conseguido falar com o presidente. Porém, foi uma experiência "stressante", nas palavras da própria.



Eis uma transcrição da conversa entre Collman e o presidente norte-americano:

Trump: O que vais fazer com a família no Natal?

Collman: Acho que vamos preparar umas bolachas e reunir-nos com amigos. Apenas isso.



Trump: Bom, diverte-te.



Collman: Sim, senhor.

Trump: Ainda acreditas no Pai Natal?

Collman: Sim, senhor.

Trump: Porque aos 7 anos é raro, certo?

Collman: Sim, senhor.

Trump: Então, diverte-te.

Os pais de Collman afirmaram não ter nenhum problema com o que Donald Trump disse à sua filha e classificaram as suas palavras como sendo injustamente politizadas. "Adorava deixar as questões ideológicas fora do Natal. Nada naquela conversa me incomodou. Também gosto de falar com os meus filhos como adultos", afirmou Donald, o pai de Collman.