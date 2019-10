"É a última tentativa para camuflar a traição da nossa democracia". Foi com esta frase que a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, reagiu à recusa da Casa Branca em cooperar na investigação para um eventual processo de destituição do presidente dos EUA, Donald Trump. O argumento usado pela administração foi que o argumento de que as investigações sobre o caso ucraniano conduzidas pelos democratas eleitos não eram legítimas nem imparciais.

A decisão de avançar para uma destituição do chefe de estado norte-americano surgiu depois de um denunciante ter relatado que Trump usou financiamento de auxílio no valor de 400 milhões de dólares para condicionar Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia, a investigar Joe Biden. Trump pediu que o seu rival político e o filho, Hunter, que trabalhava para uma energética ucraniana, fossem investigados.

"Donald Trump, não estás acima da lei. Vais ser responsabilizado", escreveu Pelosi na sua conta pessoal no Twitter, onde partilhou a sua reação à decisão da administração. "A Casa Branca deve ser avisada de que os esforços contínuos para ocultar a verdade ao povo norte-americano sobre o abuso de poder do presidente serão considerados mais uma evidência de obstrução", avisou.

Na carta enviada a Pelosi, o advogado e conselheiro da Casa Branca, Pat Cipollone, defendeu a ilegalidade do processo devido à falta de votação na Câmara dos Representantes para desencadear esse processo. "Como não tem fundamento constitucional legítimo ou a menor aparência de imparcialidade (…), o poder executivo não pode ser obrigado a participar", escreveu, acrescentando: "Simplificando, [Nancy Pelosi] está a tentar cancelar os resultados das eleições de 2016 e privar os americanos do presidente que eles escolheram livremente".

No passado dia 7, Donald Trump sugeriu que Nancy Pelosi devia ser acusada de traição e destituída pelo seu papel no processo de impeachment.

"Nancy Pelosi sabia de todas as mentiras e fraudes perpetuadas por Adam Schiff ao Congresso e aos cidadãos norte-americanos, sob a forma de um discurso fraudulento entregue como um golpe cruel, e de todas as reuniões ilegais com um "denunciante" partidário e o seu advogado", afirmou Trump no Twitter, acusando-a de ser "tão culpada" como o congressista responsável pelo inquérito.



Com Lusa