Dois empresários associados ao advogado pessoal de Donald Trump, Rudy Giuliani, foram detidos por "conspirarem para contornar as leis federais contra a influência estrangeira" na campanha eleitoral de 2016, que Trump viria a ganhar a Hillary Clinton.





Vão ser ouvidos ainda esta quinta-feira num tribunal do estado norte-americano de Virginia.

Os dois homens, Lev Parnas e Igor Fruman, são suspeitos de integrarem um esquema de "desvio de dinheiro vindo do estrangeiro para candidatos a lugares federais e estaduais" em Nova Iorque , indicou esta quinta-feira o porta-voz do procurador federal norte-americano de Manhattan.

De acordo a Reuters, os dois emigrantes, nascidos na antiga União Soviética e residentes no estado norte-americano da Flórida, tencionavam viajar até Viena, na Áustria, na noite desta quarta-feira.

Ambos, segundo várias notícias divulgadas na passada semana nos EUA, apresentaram Rudy Giuliani, advogado pessoal de Donald Trump e mayor de Nova Iorque, a círculos políticos na Ucrânia, o país original de Parnas.

A Associated Press descreve os dois emigrantes como os "faz-tudo" de Giuliani na Flórida e o jornal Miami Herald indica que Parnas e Fruman ajudaram o advogado na sua missão de investigar Joe Biden, adversário democrata de Trump nas eleições gerais dos EUA em 2020.

As detenções surgem duas semanas depois da maioria Democrata na Câmara de Representantes dos EUA ter lançado um processo de impeachment ao presidente norte-americano pelas suas ligações com a Ucrânia depois de um relatório de queixa sobre um telefonema ao presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, no qual o terá pressionado "várias vezes" a investigar o filho de Biden.

A denúncia desse telefonema realizado a 25 de Julho entre Trump e Zelensky foi denunciado por um whistleblower, do qual apenas se sabe que é um agente da CIA e que já trabalhou na Casa Branca. Na chamada, o presidente norte-americano alegadamente insistiu "cerca de oito vezes" para que o governante ucraniano "trabalhasse com Rudy Giuliani, o seu advogado pessoal, numa investigação" a Hunter Biden.

Além disso, Trump ordenou ao seu chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney, que colocasse em espera 400 milhões de dólares - cerca de 364 milhões de euros - de ajuda militar à Ucrânia uma semana antes deste telefonema.

Um segundo whistleblower aceitou entretanto falar com o responsável pelo processo de impeachment, o Inspetor-geral da Comunidade de Inteligência dos EUA Michael Atkinson, com o seu advogado a indicar que o agente dos serviços secretos norte-americanos tem "conhecimento em primeira mão" de algumas das alegações presentes no relatório que originou o processo.

Uma organização sem fins lucrativos, a Campaign Legal Center, já tinha solicitado uma investigação a Parnas e Fruman em Julho de 2018, alegando que os dois empresários usaram uma empresa-fantasma para mascarar uma doação de 325 mil dólares – quase 300 mil euros- a uma acção política afecta a Donald Trump.