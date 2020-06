Pelos EUA, os polícias estão a ajoelhar-se em solidariedade com George Floyd

A carregar o vídeo ...

These cops in #Oakland just took a knee with a group of protestors. Please don’t believe everything you read about my city. pic.twitter.com/mX58JOxX26 — Joanna Robinson (@jowrotethis) June 1, 2020

Xerife junta-se a protestantes contra morte de George Floyd. "Estes polícias amam-vos" Num gesto de solidariedade, um xerife do estado do Michigan juntou-se a um grupo de manifestantes contra a violência policial nos Estados Unidos. Numa marcha pacífica, os protestantes gritaram "por George Floyd", o cidadão afro-americano que foi morto por um agente da polícia na cidade de Minneapolis no início desta semana.

Orlando Police taking a knee and uniting with protestors. Powerful scene. pic.twitter.com/Fo7oesXjzE — J (@_PrimeFultz_) June 1, 2020

A Charlotte police officer taking a knee with everyone during a protest this afternoon. pic.twitter.com/1y5xHqvWQ5 — Jordan Herald (@JordanHerald5) May 31, 2020

Powerful image of the protest in Santa Cruz this morning. Mayor Justin Cummings and Police Chief Andrew Mills took a knee in solidarity. ( : Shmuel Thaler.) pic.twitter.com/EQ36VNIKtC — Heather Knight (@hknightsf) May 30, 2020

While smoke bombs go off at the #MIAMIPROTEST, at the Coral Gables #GeorgeFloydprotest earlier today, police take a knee in solidarity. Photo by @SunSentinel's Mike Stocker: pic.twitter.com/yMHnMXuQYG — Dan Sweeney (@Daniel_Sweeney) May 31, 2020

Jogadores do Liverpool ajoelham-se em Anfield Road contra o racismo O Liverpool, campeão europeu e grande candidato ao título inglês, mostrou-se hoje solidário com os manifestantes que reclamam justiça no caso da morte de George Floyd, nos Estados Unidos, com o plantel de futebol ajoelhado em Anfield Road.

Nos Estados Unidos, continuam os protestos relacionados com a morte de George Floyd , o afroamericano que morreu depois de um polícia de Minneapolis se ter ajoelhado no seu pescoço durante oito minutos, no dia 25 de maio. Em algumas situações, os manifestantes e os agentes têm-se envolvido em confrontos, e registam-se saques a lojas e centros comerciais. Mas em muitas cidades, os protestos são pacíficos, com a polícia a mostrar solidariedade com a comunidade que protesta contra o racismo e a violência policial motivada pelo racismo.Como? Apoiando-se num joelho. O gesto apareceu graças a Colin Kaepernick, jogador da equipa de futebol americano San Francisco 49ers, que se ajoelhou em 2016 enquanto era entoado o hino nacional num jogo. O protesto teve como intuito chamar a atenção para a desigualdade racial e a brutalidade policial. O gesto originou apoio, mas também muitas críticas, com Kaepernick, considerado um dos melhores jogadores da NFL, a não encontrar equipa em 2017. Está desempregado.Agora, o seu gesto ressurgiu por todo o país. O vídeo abaixo foi registado em Nova Iorque:Em Oakland, um grupo de agentes ajoelhou-se junto aos manifestantes, na terceira noite de protestos.Em Des Moines, Iowa, dezenas de agentes acederam ao pedido dos manifestantes e ajoelharam-se em homenagem a Floyd.Em Flint, o xerife juntou-se a quem protestava:Pelas redes sociais, sucedem-se os vídeos e fotografias dos agentes junto aos manifestantes:Do outro lado do oceano, os jogadores do Liverpool também homegearam Floyd.