Autópsia independente diz que George Floyd morreu por asfixia

George Floyd, o cidadão afro-americano que morreu depois de um polícia de Minneapolis se ter ajoelhado no seu pescoço durante oito minutos, a 25 de maio, morreu devido a "asfixia provocada por pressão continuada", indicou uma autópsia independente.

A causa de morte de Floyd foi revelada pelo seu advogado de família, Benjamin Crump, esta segunda-feira, citado pelo USA Today, e contradiz um primeiro relatório, que concluía que a morte do cidadão norte-americano teria sido causada pela imobilização pela polícia, mas também por doenças de que já sofria e quaisquer potenciais substâncias intoxicantes que estivessem no seu corpo, descartando a possibilidade de asfixia.

A família tinha requerido uma segunda autópsia, numa entidade privada, por não aceitar os resultados desta primeira avaliação - que indicava "não haver provas física que suportem um diagnóstico de asfixia ou estrangulamento".

Neste segundo relatório, médicos concluem que a "compressão do pescoço e costas levaram à falta de sangue no cérebro", indicando ainda que "o peso nas costas, as algemas e o posicionamento foram fatores que contribuíram para a perda de funções de Floyd". Os mesmos médicos sugerem que George Floyd terá morrido no local.

"O que descobrimos é coerente com o que as pessoas viram", disse Michael Baden, um dos médicos que realizou a autópsia. "Não foram encontrados outros problemas de saúde que provocassem ou contribuíssem para a sua morte. A polícia tem esta falsa ideia de que, se podes falar, podes respirar. Isso não é verdade", indicou.





"Para George Floyd, a ambulância foi o seu carro funerário. Sem sombra de dúvidas, ele estaria vivo hoje se não fosse pela pressão aplicada no seu pescoço pelo polícia demitido Derek Chauvin e pela força aplicada por dois outros oficiais que se ajoelharam sobre ele. A morte de Floyd foi um homicídio por parte de polícias que o provocaram enquanto o seguravam durante mais de oito minutos. E o polícia que ficou parado sem fazer nada era um escudo azul físico - um símbolo vivo do código de silêncio", afirmou o advogado Benjamin Crump.

Nesse dia, a 25 de maio, Floyd estava a ser detido por suspeitas de tentar usar uma nota falsa de 20 dólares.