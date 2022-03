Pelo menos um morto e 20 feridos em tiroteio nos EUA

Foi detido um suspeito. Tiroteio ocorreu no exterior de uma exposição de automóveis no sudeste do Arkansas.

Pelo menos uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas, incluindo crianças, num tiroteio no exterior de uma exposição de automóveis no sudeste do Arkansas no sábado à noite, disse a polícia local.



Polícia nos EUA

O chefe da polícia da cidade de Dumas, Keith Finch, não indicou o número de crianças feridas.

Uma pessoa suspeita de estar por trás do tiroteio foi detida.