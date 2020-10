Pelo menos sete crianças morreram e 70 pessoas ficaram feridas na sequência da explosão de uma bomba numa madraça em Peshawar, a capital do noroeste do Paquistão, disseram fontes policiais, citadas pela agência noticiosa Associated Press.O atentado aconteceu enquanto um clérigo dava uma palestra sobre os ensinamentos do Islão no salão principal da madraça Jamia Zubairia, disse o agente da polícia Waqar Azim.As investigações iniciais sugerem que a bomba explodiu minutos depois de alguém ter deixado um saco na escola religiosa muçulmana.Vários dos feridos estão em estado crítico e as autoridades hospitalares temem que o número de mortos possa subir ainda mais.Peshawar é a capital da província de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão, que faz fronteira com o Afeganistão.A província tem sido palco de ataques militantes nos últimos anos.