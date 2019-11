O jovem de 16 anos que abriu fogo na quinta-feira numa escola no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, matando duas pessoas e ferindo outras três, morreu esta sexta-feira, anunciou a polícia norte-americana.



Nathaniel Tennosuke Berhow estava em estado crítico depois de ter disparado um tiro na própria cabeça assim que alvejou os cinco colegas da Escola Secundária Saugus, em Santa Clarita, a norte de Los Angeles, no seu dia de aniversário.



Um jovem de 14 anos e uma adolescente de 16 anos perderam a vida, três outros estudantes ficaram feridos. Os motivos do tiroteio ainda são desconhecidos, com o responsável policial do condado, Alex Villanueva, a adiantar apenas que o atirador parecia "bastante familiarizado com armas" e que este não cometeu nenhum "ato no calor do momento".