Pelo menos oito jornalistas detidos na Venezuela: cobriam os protestos na rua

O Colégio Nacional de Jornalistas (CNP) da Venezuela denunciou esta segunda-feira a detenção de pelo menos oito profissionais da imprensa, a maioria dos quais cobria a abertura da nova sessão parlamentar e protestos de rua paralelos.



Jornalistas detidos na Venezuela enquanto cobriam protestos Foto AP/Martin Mejia

Num comunicado nas redes sociais, o CNP especificou que três dos oito detidos já foram libertados e instou as autoridades venezuelanas a libertarem imediatamente os restantes.

Por sua vez, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) declarou que "não é possível avançar para uma transição democrática enquanto persistirem a perseguição política, a censura, a prisão arbitrária e a violação sistemática dos direitos fundamentais".

O SNTP exigiu a libertação de 23 jornalistas e profissionais da comunicação social detidos no país "injusta e arbitrariamente" devido às suas reportagens.

Alertou ainda para o bloqueio de mais de 60 órgãos de comunicação online, o que considera ser uma "forma de censura estrutural que restringe o pluralismo mediático".

Após a captura do líder venezuelano, Nicolás Maduro, e da sua mulher pelas forças norte-americanas no sábado, a Assembleia Nacional, dominada pelo regime, reelegeu hoje Jorge Rodríguez como presidente, numa sessão que contou com novas figuras da oposição.

O presidente reeleito da Assembleia empossou depois como Presidente interina a sua irmã, Delcy Rodríguez, que se tornou a primeira mulher a chefiar o poder executivo no país sul-americano.

Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar Nicolás Maduro e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Maduro e a mulher prestaram hoje breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.

A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro.

A União Europeia defendeu que a transição política na Venezuela deve incluir os líderes da oposição María Corina Machado e Edmundo González, enquanto o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região, mostrando-se preocupado com a possível "intensificação da instabilidade interna" na Venezuela.