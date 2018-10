Antiga presidente do Brasil não foi eleita para o Senado Federal, a que concorria por Minas Gerais.

Dilma Rousseff ficou em quarto lugar na corrida ao cargo de senadora por Minas Gerais, não conseguindo ser eleita neste acto eleitoral no Brasil. A antiga presidente brasileira, retirada do cargo através de um impeachment em 2016, obteve um resultado contra as sondagens, que a davam como vencedora.



Rousseff conseguiu 2,7 milhões de votos. Em primeiro lugar, ficou Rodrigo Pacheco dos Democratas, com 3,6 milhões de votos. A antiga presidente foi ainda ultrapassada por Carlos Viana, do Partido Humanista da Solidariedade, que não tinha experiência política: era jornalista e apresentador de televisão.



De acordo com o El País Brasil, outros nomes sonantes que estiveram ao lado de Dilma contra o impeachment também falharam a eleição. Roberto Requião (MDB-PR), Lindbergh Farias (PT-RJ), ou Vanessa Graziotin (PCdoB-AM) são alguns exemplos.



Contudo, o Partido dos Trabalhadores conseguiu menos 13 senadores que em 2014, o que não configura uma grande derrota.