Pelo menos 15 mortos em assalto de autocarro no Paquistão

Pelo menos 15 pessoas morreram no Paquistão depois de um grupo de assaltantes ter entrado num autocarro e disparado sobre os passageiros do veículo, informaram as autoridades do país.

De acordo com oficial Jehangir Dashti, mais de 30 pessoas encontravam-se no autocarro, que viajava para o porto de Gawadar, na província do Baluchistão, no sudoeste do país.

O ataque não foi ainda reivindicado, embora os separatistas do Exército de Libertação do Baluchistão tenham muitas vezes como alvo as forças de segurança.