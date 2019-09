Pedro Sánchez volta a recusar proposta de coligação do Podemos

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, voltou a rejeitar uma proposta do Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, para uma coligação de governo para governar Espanha. De acordo com fonte do partido socialista PSOE, citado pela Reuters, o acordo passava por um executivo experimental durante o período de um ano.

"Não estão reunidas as bases mínimas de confiança nem a promessa de um Governo coeso, coerente e com uma direcção única", indicou o PSOE, citado pelo jornal espanhol EL País, face à proposta do Podemos em que abandonaria o Governo - mantendo apoio parlamentar - caso os socialistas considerassem que a coligação não havia funcionado.Se não for alcançado um acordo para a formação de um governo até à data de 23 de setembro, serão convocadas novas eleições para o dia 10 de novembro - as quartas em tantos anos.